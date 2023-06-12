Гастроэнтеролог объяснила, кому полезен витамин U

Витамин U, или S-метилметионин, — биологически активное вещество, напоминающее по свойствам витамины. Почему он полезен для здоровья, "Доктору Питеру" рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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По словам специалиста, главная польза витамина U заключается в том, что он способен восстанавливать слизистую оболочку пищеварительного тракта. Вещество известно в первую очередь благодаря противоязвенному действию.

Тем не менее одного витамина U недостаточно, чтобы вылечить язву желудка или двенадцатиперстной кишки, аллергию. Ключевая роль у терапии, а прием биологически активной добавки необходимо обсудить и согласовать с доктором.

Получить витамин U можно только из пищи, организм его не вырабатывает. Чтобы увеличить его количество, стоит есть спаржу, белокачанную капусту, свеклу, петрушку, сельдерей, репу, перец, морковь, помидоры, лук.

Даже один из этих продуктов в течение дня способен утолить потребности организма в витамине U. Однако овощи и зелень должны быть свежими, поскольку при термической обработке микроэлемент разрушается.

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