Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о том, как правильно есть помидоры, чтобы помочь кишечнику. Способ он назвал в своем Telegram-канале.

Эксперт посоветовал употреблять в пищу семена помидоров, так как они способствуют улучшению пищеварения и предотвращают заболевания кишечника. Такие полезные свойства они имеют благодаря высокому содержанию витаминов, питательных веществ и других микроэлементов.

Однако в больших количествах семена помидоров могут быть опасны, так как содержат алкалоиды. Для того, чтобы снизить их вредное свойство, Вялов посоветовал измельчать и обжаривать помидоры перед употреблением.