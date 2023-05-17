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Хирург Маркарьян назвал опасные симптомы рака кишечника

Названы симптомы, которые указывают на последнюю стадию рака кишечника. О них рассказал колопроктоолог и хирург Даниил Маркарьян, сообщает "Московский Комсомолец".

Эксперт отметил, что симптомы рака кишечника проявляются на последних стадиях, поэтому большинство людей слишком поздно обращаются к врачу. На последних стадиях у людей возникает боль в области опухоли, поэтому если человек долго испытывает неприятные ощущения, которые нарастают по своей интенсивности, ему нужно посетить врача.

Онколог объяснил, как не пропустить рак кишечника

Чаще всего рак кишечника возникает у людей с полипами толстой кишки. Спустя 8-12 лет они могут превратиться в злокачественные опухоли. Для контроля здоровья необходимо проходить колоноскопию. Первый раз процедуру нужно сделать в 40 лет, а потом повторять ее каждые пять лет.

Маркарьян также назвал факторы риска, способствующие появлению рака кишечника. К ним он отнес употребление красного и переработанного мяса, а также курение.

Ранее сообщалось, что Мясников рассказал о связи избытка соли в рационе с раком.

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