При заболеваниях поджелудочной железы многие моментально исключают жиры из своего рациона. Однако врач-эндокринолог Екатерина Янг утверждает, что такой подход не всегда оправдан. Слова специалиста приводит «ФедералПресс».

Эксперт подчеркнула, что при нарушении работы поджелудочной железы организм теряет способность адекватно усваивать жиры, что может привести к дефициту жирорастворимых витаминов. Именно поэтому она рекомендует сохранить некоторые виды масел, такие как сливочное, топленое, кокосовое и оливковое в своем рационе.

Она также подчеркнула важность содержания достаточного количества белка в основном блюде, который можно получить из мяса, рыбы или яиц. При этом она рекомендует исключить из рациона такие продукты, как дрожжевой хлеб, выпечка из белой муки, сладости, сосиски, алкоголь, газированные напитки и жареные блюда. Чтобы обогатить рацион полезными веществами, доктор предлагает заменить фрукты на ягоды.