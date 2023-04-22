Хирург и онколог Онур Япрак рассказал о том, какие продукты нужно употреблять для того, чтобы печень восстановилась быстрее. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт посоветовал рассмотреть продукты с высоким содержанием антиоксиданта глутатиона, витамина С, а также серы и селена.

Среди продуктов с высоким содержанием полезных для печени веществ оказались болгарский перец, клубника и цитрусовые. В них содержится витамин С, который помогает в усвоении глутатиона.

Сера и селен содержатся в красном и белом мясе, рыбе, капусте, луке, грибах, семенах подсолнечника и сыре. Также в качестве приправы стоит использовать куркуму. В ней содержится куркумин, который помогает при наличии воспалений.