Неалкогольная жировая болезнь печени развивается вследствие несбалансированного питания. Британские медики выявили необычный симптом, который указывает на то, что проблемы уже начались. Специалистов цитирует издание Express.

Когда в рационе много калорийной пищи, это может стать причиной не только избыточного веса, но и проблем с главным органом-фильтром человеческого тела. То есть, печень страдает не только из-за злоупотребления алкоголем. Когда орган выполняет свою функцию некорректно, это может повлиять на многие факторы, включая поведение, настроение, речь, сон и то, как человек двигается.

Если походка стала время от времени шаткой, со стороны кажется, будто человек пьян – это повод насторожиться, убеждены британские медики. Ровно как и в том случае, когда вы или кто-то из ваших близких внезапно сталкивается с проблемами с координацией, начинает часто спотыкаться или ходить вразвалку.

Этими симптомами нередко сопровождается болезнь Паркинсона. Если невролог после обследования исключил болезнь, следует обратиться к гепатологу.