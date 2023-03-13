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1 час назад

Британские медики связали изменение походки с жировой болезнью печени

Мира Маркина

Неалкогольная жировая болезнь печени развивается вследствие несбалансированного питания. Британские медики выявили необычный симптом, который указывает на то, что проблемы уже начались. Специалистов цитирует издание Express.

Когда в рационе много калорийной пищи, это может стать причиной не только избыточного веса, но и проблем с главным органом-фильтром человеческого тела. То есть, печень страдает не только из-за злоупотребления алкоголем. Когда орган выполняет свою функцию некорректно, это может повлиять на многие факторы, включая поведение, настроение, речь, сон и то, как человек двигается.

Гепатолог объяснила, почему БАДы не восстанавливают печень

Если походка стала время от времени шаткой, со стороны кажется, будто человек пьян – это повод насторожиться, убеждены британские медики. Ровно как и в том случае, когда вы или кто-то из ваших близких внезапно сталкивается с проблемами с координацией, начинает часто спотыкаться или ходить вразвалку.

Этими симптомами нередко сопровождается болезнь Паркинсона. Если невролог после обследования исключил болезнь, следует обратиться к гепатологу.

Ранее мы рассказывали, какие симптомы инсульта многие игнорируют.

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