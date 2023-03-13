5 "тихих" симптомов инсульта, которые многие игнорируют

Одна из главных опасностей инсульта в том, что он наступает внезапно. Вот почему крайне важно знать о его "тихих" симптомах: в данном случае именно вовремя оказанная помощь может спасти человеку жизнь. Подробнее о самых незаметных симптомах инсульта – в материале "Рамблера".

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Специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниями из американского медицинского центра Vital Heart and Vein выделили пять признаков инсульта, которые многие люди склонны игнорировать. Данные симптомы настолько "тихие", что, по словам медиков, человек может получить инсульт и даже не заметить этого.

Данная ситуация крайне опасна. Если кровообращение мозга нарушено, мозг сталкивается с серьезными повреждениями. Вот почему в перспективе отсутствие своевременной помощи чревато если не смертью, то крупными проблемами со здоровьем.

внезапную потерю равновесия

временный отказ мышц (включая мочевой пузырь)

кратковременную потерю памяти

резкие скачки настроения

внезапное снижение когнитивных способностей Среди "тихих" симптомов инсульта медики выделяют:

Врачи настоятельно рекомендуют незамедлительно обращаться в больницу при появлении данных симптомов. Эксперты подчеркивают: сделать это необходимо, даже если проблемы исчезли и больше не появлялись.