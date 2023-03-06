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1 час назад

Как проходит реабилитация после инсульта

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Инсульт – крайне серьезное и опасное для жизни заболевание, которое может настигнуть очень внезапно, а последствия могут оказаться необратимыми. В истории с любым инсультом самое важное – время.

Как проходит реабилитация после инсульта
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

От того, как быстро будет диагностирован инсульт и как скоро начнется правильная реабилитация, зависит, на сколько человек сможет восстановиться и вернуться к привычному образу жизни.

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какой должна быть реабилитация после перенесенного инсульта.

Реабилитация после инсульта должна начинаться как можно раньше. Как правило, последствия инсульта — гемипарезы. Чтобы восстановить работу нервных окончаний, используются различные технологии: тренировка силы, использование отрезов, использование технологий виртуальной реальности. Зачастую пациент не может вставать, и у него нарушается функция ходьбы. В таких случаях используются разного рода тренинги и робот-ассистированные методики.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Реабилитация должна проводиться мультидисциплинарной командой специалистов, причем происходить она может как дома, так и в условиях центра.

Врач перечислил явные признаки инсульта

Выбор способа и места лечения основывается на степени активности пациента, на общем прогнозе. Важно отметить, что нет определенных сроков реабилитации – она должна продолжаться до тех пор, пока пациент не достигнет целей.

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