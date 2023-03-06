Как проходит реабилитация после инсульта

Инсульт – крайне серьезное и опасное для жизни заболевание, которое может настигнуть очень внезапно, а последствия могут оказаться необратимыми. В истории с любым инсультом самое важное – время.
От того, как быстро будет диагностирован инсульт и как скоро начнется правильная реабилитация, зависит, на сколько человек сможет восстановиться и вернуться к привычному образу жизни.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какой должна быть реабилитация после перенесенного инсульта.
Реабилитация должна проводиться мультидисциплинарной командой специалистов, причем происходить она может как дома, так и в условиях центра.
Выбор способа и места лечения основывается на степени активности пациента, на общем прогнозе. Важно отметить, что нет определенных сроков реабилитации – она должна продолжаться до тех пор, пока пациент не достигнет целей.