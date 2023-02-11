Врач перечислил явные признаки инсульта

В беседе в «Вечерней Москвой» врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал, на какие изменения в самочувствии необходимо обратить внимание, чтобы вовремя обратиться за помощью к специалистам.

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По словам эксперта, следует насторожиться, если вы заметили у себя или близкого человека нарушение координации движений (например, походки), двоение в глазах, резкую головную боль, головокружение или перестали ориентироваться в пространстве.

Обратить внимание следует также на неожиданные нарушения речи, которая вдруг становится нечеткой и запутанной, отмечает врач.

Симптомами инсульта могут быть провалы в памяти, потеря чувствительности в конечностях, нарушение координации и расстройство речи, когда человек не может ответить на ваш вопрос.