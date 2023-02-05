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1 час назад

Невролог Мацокин перечислил признаки приближающегося инсульта

Катерина Саломе

При инсульте у человека нарушается кровообращение в головном мозге из-за закупорки или разрыва сосудов. В беседе с агентством «ПРАЙМ» невролог клиник «Атлас» Игорь Мацокин перечислил указывающие на приближающийся инсульт признаки.

Невролог перечислил признаки приближающегося инсульта
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Так, первым сигналом является нарушение одной из функций мозга, утверждает специалист. Среди них эксперт выделил следующие: головокружение, обморок, трудности восприятия устной речи, ухудшение зрения, резкую головную боль, амнезию, эпилепсию, аритмию, скачки давления и дискомфорт за грудиной.

Генетический риск инсульта почти не влияет на небогатых

Врач также подчеркнул, что при появлении слабости в руках, ногах или половине тела, нужно немедленно звонить в скорую помощь по номерам 103 или 112. Частичная или полная пропажа зрения, асимметрия лица и сложности при говорении тоже являются причинами для немедленного звонка специалистам, отметил невролог.

Ранее мы писали о том, что прием мочегонных опасен инсультом и остановкой сердца.

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