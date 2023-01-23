Возникновение панических атак связано с психическим здоровьем человека. При сердечном приступе ключевую роль играет его физическое состояние. Однако в обоих случаях симптомы могут быть идентичными. По этой причине иногда может быть сложно отличить паническую атаку от развития инфаркта миокарда. Как понять, что с вами происходит и надо ли срочно вызывать скорую помощь? Рассказал врач-кардиолог Андрей Мистюкевич в своем TikTok-аккаунте @dr.micar.
Основные признаки панической атаки — это тревога и сильное чувство страха смерти, который возникает внезапно. При этом состояние сопровождается ощущением сжатия в груди, повышенным давлением, сердцебиением и головокружением. При сердечном приступе, как правило, возникают интенсивные боли в груди, которые длятся более 20 минут.
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о других различиях двух состояний.
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