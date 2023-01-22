Как справиться с приступом тахикардии: видео

Тахикардия – это нарушение сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений достигает больше 90 ударов в минуту. Такое состояние может быть как последствием физических нагрузок, беспокойства, употребления кофеина, так и серьезным симптомом, указывающим на наличие проблемы в организме. Что делать, если вы столкнулись с приступом сильной тахикардии и как себе помочь? Рассказал врач-кардиолог Андрей Мистюкевич в своем TikTok-аккаунте @dr.micar.

По словам медика, нормализовать сердечный ритм можно с помощью некоторых техник. Так, в первую очередь необходимо сделать глубокий вдох и задержать дыхание на максимальное количество времени.

Смотрите видео, чтобы узнать, что делать дальше, если это не помогло.

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