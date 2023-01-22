Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Как справиться с приступом тахикардии: видео

Мира Маркина

Тахикардия – это нарушение сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений достигает больше 90 ударов в минуту. Такое состояние может быть как последствием физических нагрузок, беспокойства, употребления кофеина, так и серьезным симптомом, указывающим на наличие проблемы в организме. Что делать, если вы столкнулись с приступом сильной тахикардии и как себе помочь? Рассказал врач-кардиолог Андрей Мистюкевич в своем TikTok-аккаунте @dr.micar.

По словам медика, нормализовать сердечный ритм можно с помощью некоторых техник. Так, в первую очередь необходимо сделать глубокий вдох и задержать дыхание на максимальное количество времени.

Смотрите видео, чтобы узнать, что делать дальше, если это не помогло.

Три вредные здоровые привычки

Ранее мы показывали ролик о том, какая поза во время сна может привести к грыже межпозвоночных дисков.

Болезни и лекарства,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители