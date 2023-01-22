Правильное питание и умеренные физические нагрузки — залог здорового организма, но часто поклонники ЗОЖ увлекаются, нанося себе больше вреда, чем пользы. Врач Сергей Малоземов рассказал о трех ошибках при соблюдении здорового образа жизни, которые негативно влияют на организм.

К одной из главных ошибок врач относит чрезмерное употребление воды. Многие стараются утолить голод с помощью большого количества жидкости, но это чревато не только отеками, но и задержкой жидкости в организме, вызываемой снижением количества натрия в крови. Поэтому пить воду стоит в разумных количествах, когда испытываете жажду.

Также, негативный эффект имеют слишком частые тренировки. Чрезмерная нагрузка может привести к переутомлению, потере энергии, болезням и даже сбитому гормональному фону. Для того, чтобы поддерживать тело в форме, достаточно заниматься пару раз в неделю.

Подробнее об остальных вредных ЗОЖ-привычках смотрите в видео.

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