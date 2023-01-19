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1 час назад

Заболевания, связанные с недостатком витамина D: видео

Мария Кимакович

О влиянии витаминов на здоровье человека в последние годы говорится очень много. Недостаток большинства из них серьезно отражается на организме. В частности, специалисты предупреждают об опасности дефицита витамина D.

Долгие годы после открытия этого витамина считалось, что он необходим только для того, чтобы кости были прочными, поскольку усиливает всасывание кальция из кишечника. Однако со временем стало понятно, что витамин D нужен человеку не только для прочности скелета.

Витамин D важен для многих систем организма, в частности, для иммунной и сердечно-сосудистой, а также его достаточное количество необходимо для правильной работы щитовидной железы. Дефицит же этого витамина может привести к развитию различных заболеваний.

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О том, какие болезни могут возникнуть на фоне недостатка витамина D, рассказал в своем TikTok-аккаунте врач-хирург, кандидат наук Михаил Мозжелин.

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