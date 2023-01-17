Как не спутать инфаркт с остеохондрозом: видео

Согласно статистике, более 70% женщин и около 90% мужчин сталкивались с таким явлением, как так называемый «прострел» в области грудины. Как правило, первое, о чем думает человек в первый момент, когда ощущает внезапную боль в этой локации, — что она связана с сердцем.

Пугаясь, люди вызывают скорую помощь, но часто приехавшие врачи после сделанного ЭКГ рекомендуют лечить совсем другую болезнь: остеохондроз грудного отдела.

Отличить боли, возникающие при остеохондрозе от тех, что возникают в результате проблем с сердцем, под силу лишь опытным специалистам. Но иметь хотя бы какое-то представление о них не будет лишним.

О том, что необходимо знать об отличиях остеохондроза от инфаркта, рассказал в своем TikTok-аккаунте врач скорой помощи, известный под ником alex.tt..03.

Смотрите видео и помните о том, что при возникновении проблем со здоровьем необходимо обратиться к специалистам, а не заниматься самолечением!