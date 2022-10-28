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1 час назад

​​Какой нетипичный симптом предвещает инфаркт за пару месяцев

Мира Маркина

Одна из ключевых опасностей сердечного приступа заключается в том, что он настигает внезапно без предварительных настораживающих симптомов. Однако иной раз организм пытается предупредить о надвигающемся инфаркте посредством необычного симптома. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

​​Какой нетипичный симптом предвещает инфаркт за пару месяцев
Фото: UnsplashUnsplash

Обратите внимание на свое здоровье, если у вас внезапно возникла повышенная потливость, которая не связана с физическими нагрузками. Как правило, данный симптом возникает за несколько недель или месяцев до инфаркта.

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Кардиолог Саттер Зи-Цзянь Сюй рекомендует насторожиться, если раньше у вас не возникало проблем с потливостью, а теперь вы потеете часто и интенсивно. В случае, если данный симптом предвещает инфаркт, капли холодного пота могут стекать по груди и спине. При этом происходит это вне зависимости от жары или занятий спортом.

Женщины нередко списывают такую потливость на приближающуюся менопаузу. Но так или иначе, если вы обнаружили у себя данный симптом, постарайтесь как можно скорее обратиться к кардиологу. Даже если диагноз не подтвердится, любому человеку не помешает обследовать сердце и узнать точную информацию о его здоровье.

К числу других "тихих" симптомов скорого сердечного приступа относятся хроническая усталость, повышенная тревожность, а также резкое снижение выносливости.

Чтобы снизить риск возникновения инфаркта, эксперты рекомендуют внести полезные коррективы в свой образ жизни. А именно: регулярно заниматься спортом, убрать из рациона излишне жирную пищу и придерживаться средиземноморской диеты.

Болезни и лекарства,
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