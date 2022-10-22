Названы нетипичные признаки инфаркта миокарда

Врач-кардилог, старший врач КДЦ научно-клинического центра №3 имени Б.В. Петровского Глеб Лунев в беседе с радио Sputnik рассказал о признаках инфаркта, на которые чаще всего не обращают внимания.

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Специалист отметил, что некроз сердечной мышцы может проходить вовсе бессимптомно, и о том, что перенес инфаркт, человек может узнать лишь постфактум. Такое случается, например, по словам доктора, у пациентов с сахарным диабетом.

Также Лунев предупредил, что инфаркт далеко не всегда сопровождается болью в груди, а вот на некоторые, казалось бы, вовсе нехарактерные для этого заболевания признаки эксперт посоветовал обратить внимание.

Так, кардиолог отметил, что на один из типов инфаркта может указывать боль в животе, а человек даже не подозревает об этом.

Другим нетипичным признаком инфаркта Лунев назвал кашель или одышку. Также некроз сердечной мышцы может дать о себе знать тошнотой и головокружениями. Последний симптом чаще всего проявляется у пациентов с неврологическими проблемами.

Лунев посоветовал при вышеперечисленных симптомах, появившихся неожиданно, незамедлительно обратиться к врачу.