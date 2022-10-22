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3 часа назад

Кардиолог Лунев назвал боль в животе признаком инфаркта

Мария Кимакович

Врач-кардилог, старший врач КДЦ научно-клинического центра №3 имени Б.В. Петровского Глеб Лунев в беседе с радио Sputnik рассказал о признаках инфаркта, на которые чаще всего не обращают внимания.

Названы нетипичные признаки инфаркта миокарда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист отметил, что некроз сердечной мышцы может проходить вовсе бессимптомно, и о том, что перенес инфаркт, человек может узнать лишь постфактум. Такое случается, например, по словам доктора, у пациентов с сахарным диабетом.

Также Лунев предупредил, что инфаркт далеко не всегда сопровождается болью в груди, а вот на некоторые, казалось бы, вовсе нехарактерные для этого заболевания признаки эксперт посоветовал обратить внимание.

Как одиночество провоцирует инфаркт

Так, кардиолог отметил, что на один из типов инфаркта может указывать боль в животе, а человек даже не подозревает об этом.

Другим нетипичным признаком инфаркта Лунев назвал кашель или одышку. Также некроз сердечной мышцы может дать о себе знать тошнотой и головокружениями. Последний симптом чаще всего проявляется у пациентов с неврологическими проблемами.

Лунев посоветовал при вышеперечисленных симптомах, появившихся неожиданно, незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее ученые выяснили, что окситоцин может восстановить сердце после инфаркта.

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