Ученые: окситоцин может восстановить сердце после инфаркта

Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что окситоцин, который также называют "гормоном любви", стимулирует стволовые клетки сердца. Результаты опубликованы в Frontiers in Cell and Developmental Biology.

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Эксперты провели исследование и обнаружили, что в культуре клеток рыбок данио и человека окситоцин стимулирует стволовые клетки, полученные из внешнего слоя сердца (эпикарда), мигрировать в его средний слой (миокард) и там развиваться в кардиомиоциты, мышечные клетки, которые отвечают за сердечные сокращения.

После сердечного приступа кардиомиоциты обычно погибают в больших количествах. У этих рыб сердце может восстановиться даже при поражении четверти ткани. А вот блокирование рецептора к окситоцину мешало регенерации клеток сердца.