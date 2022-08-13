Как одиночество провоцирует инфаркт

Американская кардиологическая ассоциация провела исследование и выяснила, что дефицит общения и одиночество способны повысить вероятность повторного инсульта или инфаркта на 40%. Подробнее о работе ученых и их выводах – в материале "Рамблера".

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Свое исследование ученые опубликовали в журнале Journal of the American Heart Association.

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Профессор клинической медицины медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Диего Кристал Уайли Сене, которая возглавила исследование, подчеркнула, что в ходе работы эксперты изучали данные за несколько последних десятителетий:

"Исследования более чем за четыре десятилетия явно демонстрируют связь социальной изоляции и одиночества с неблагоприятными последствиями для здоровья".

По данным экспертов, риск сердечного приступа у одиноких людей увеличивается на 29%, а инсульта на 32% (в эти показатели включены случаи с летальным исходом). Вдобавок к этому у социально изолированных людей на 40% повышается риск повторного инсульта или сердечного приступа.

Но на этом пагубное влияние одиночества на организм не заканчивается. Ученые установили, что социальная изоляция связана с повышенным уровнем воспалительных маркеров в организме. Именно поэтому люди, которые сторонятся общения, гораздо чаще сталкиваются с симптомами физиологического стресса.

В целом эксперты обнаружили связь между отсутствием социальных взаимодействий и риском преждевременной смерти от различных причин. Особенно часто это встречается у мужчин:

"Есть убедительные доказательства, связывающие социальную изоляцию и одиночество с повышенным риском ухудшения состояния сердца и мозга в целом, однако данные о связи с конкретными последствиями, такими как сердечная недостаточность, деменция и снижение когнитивных способностей, скудны".