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59 минут назад

Что нужно сделать после 30, чтобы сохранить здоровье

Мария Каткова

Врачи уверяют, что после 30 лет в организме начинают появляться первые изменения, которые становятся необратимыми. Однако их можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни. Действия, которые, по мнению ученых, помогают сохранить здоровье, — в материале “Рамблера”.

Что нужно сделать после 30, чтобы сохранить здоровье
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ученые выяснили, что после 30 лет у человека начинается потеря скелетной и мышечной массы. Это называется саркопения. Ученые выяснили, что после 30 лет человек теряет 3-8% массы на протяжении каждого десятилетия жизни. После 60 лет скорость потери массы начинает возрастать. Однако есть способы сохранить мышечную массу, о них исследователи рассказали в статье, опубликованной в научном журнале Current Opinion In Clinical Nutrition And Metabolic Care.

Употребляйте больше клетчатки

Достаточное количество клетчатки в рационе помогает в профилактике болезней сердца, сахарного диабета, а также способствует лучшему перевариванию пищи. Больше всего клетчатки содержится в овощах, фруктах и ягодах. Ее также можно дополнительно добавлять в рацион с помощью различных пищевых добавок.

Спите достаточное количество часов

Не секрет, что во время сна человек восстанавливается. Речь идет не только про отдых, но и про функции организма. Это касается мышечной массы в том числе. Сон укрепляет ментальное здоровье. При недосыпе человек может страдать от депрессии, ожирения, диабета и гипертонии.

Полезная привычка, которая увеличивает риск инфаркта втрое

Будьте чаще на свежем воздухе

Стоит не только выходить во двор и садиться на лавочку, старайтесь больше гулять и двигаться. Прогулки помогают снизить вес из-за активности, а также укрепить мышцы и суставы.

Занимайтесь растяжкой

Растяжка нужна не только для того, чтобы уметь делать шпагат. Она помогает укреплять суставы и расслаблять мышцы. Врачи советуют растягивать мышцы на регулярной основе два раза в неделю.

Следите за рационом

Помните простое правило о том, что вы — то, что вы едите. Жирная, жареная, соленая и сладкая пища может быть вредна не только для фигуры, но и для здоровья. Она не помогает наращивать мышцы, а делает только хуже вашему организму.

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