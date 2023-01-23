Как избежать появления бляшек в сосудах: видео

Медленно развивающийся и прогрессирующий атеросклероз является одним из самых распространенных хронических заболеваний артерий. В стенках сосудов образуются бляшки, которые сужают их просвет, влияя на нормальную работу кровотока. Это может привести к неприятным последствиям, вплоть до летального исхода: появления и отрыва тромба.

Закупорка сосудов из-за появления холестериновых бляшек может произойти по разным причинам, однако, чаще всего, в основе этой напасти – обычные бытовые привычки, вполне безобидные на первый взгляд.

Поначалу организм довольно легко справляется с нагрузками, которые человек, часто сам того не понимая, ему дает (например, из-за потребления большого количества соленой пищи происходит сгущение крови, из-за стресса – сужение сосудов и т.п.), но через некоторое время могут начаться серьезные проблемы.

О том, от каких привычек лучше избавиться, и что делать, чтобы избежать возникновения холестериновых бляшек, рассказал в своем TikTok-аккаунте ангиохирург Данил Наумов.