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1 час назад

Какие виды физической нагрузки помогут снизить давление: видео

Мира Маркина

Гипертония – одно из самых распространенных заболеваний среди людей старшего возраста. Большинство из всех, кто страдает этим недугом, зачастую ежедневно пьют немалое количество лекарственных препаратов для поддержания нормального уровня артериального давления, однако существуют и другие способы наладить его.

Об одном из таких методов рассказал пользователь социальной сети TikTok с ником @doc_mozzhelin. Он предлагает выделять хотя бы небольшое количество времени ежедневно для некоторых видов физической активности, которая поспособствует снижению давления и без лекарственных препаратов.

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Однако отмену таблеток стоит производить исключительно под контролем лечащего врача, а упражнения в любом случае смогут стать хорошим вспомогательным методом в терапии.

Подробности смотрите в видеоролике.

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