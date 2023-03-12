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2 часа назад

Гепатолог Прашнова объяснила, почему БАДы не восстанавливают печень

Мира Маркина

Биологически активные добавки, которые рекомендуют для печени, либо почти бесполезны, либо опасны для организма. Об этом гепатолог Мария Прашнова рассказала "Газете.ру".

По словам специалиста, вещества, которые изначально считались добавками и были эффективны, стали лекарствами. К ним относится, например, гепатопротектор урсодезоксихолевая кислота, которую получили из медвежьей желчи — ею лечили печень еще несколько тысячелетий назад в Китае.

Более того, БАД могут производить в неправильных условиях, не соблюдая технологию, сырье бывает загрязнено, а производители иногда добавляют в препарат вещества, которые не заявляли. В этих случаях добавка может стать причиной заболеваний печени, в том числе гепатита и цирроза, подчеркнула Мария Прашнова.

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Эксперт пояснила, что сами по себе добавки, например кукурузные рыльца или расторопша, не вредны. Но проконтролировать производство рядовой потребитель не может, а в случае, если организм хорошо переносит БАД, медицинской пользы у препарата все равно нет.

Ранее "Рамблер" писал, как избежать ожирения печени.

Новости,Видео,Мария Прашнова,
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