Биологически активные добавки, которые рекомендуют для печени, либо почти бесполезны, либо опасны для организма. Об этом гепатолог Мария Прашнова рассказала "Газете.ру".

По словам специалиста, вещества, которые изначально считались добавками и были эффективны, стали лекарствами. К ним относится, например, гепатопротектор урсодезоксихолевая кислота, которую получили из медвежьей желчи — ею лечили печень еще несколько тысячелетий назад в Китае.

Более того, БАД могут производить в неправильных условиях, не соблюдая технологию, сырье бывает загрязнено, а производители иногда добавляют в препарат вещества, которые не заявляли. В этих случаях добавка может стать причиной заболеваний печени, в том числе гепатита и цирроза, подчеркнула Мария Прашнова.

Эксперт пояснила, что сами по себе добавки, например кукурузные рыльца или расторопша, не вредны. Но проконтролировать производство рядовой потребитель не может, а в случае, если организм хорошо переносит БАД, медицинской пользы у препарата все равно нет.