Врач объяснил, как избежать ожирения печени

Ожирения печени не будет, если следить, сколько углеводов и простых сахаров человек употребляет. Об этом "Мосленте" рассказал гастроэнтеролог Рустем Садыков.

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По словам эксперта, для здоровья печени необходимо отказаться от фастфуда, сладких напитков, выпечки и десертов или уменьшить их долю в ежедневном рационе. В этих продуктах много углеводов и простых сахаров.

Садыков также объяснил, как возникает ожирение печени, или жировой гепатоз: