Врач объяснил, как избежать ожирения печени

Ожирения печени не будет, если следить, сколько углеводов и простых сахаров человек употребляет. Об этом "Мосленте" рассказал гастроэнтеролог Рустем Садыков.
По словам эксперта, для здоровья печени необходимо отказаться от фастфуда, сладких напитков, выпечки и десертов или уменьшить их долю в ежедневном рационе. В этих продуктах много углеводов и простых сахаров.
Садыков также объяснил, как возникает ожирение печени, или жировой гепатоз:
"Повышенное потребление углеводов запускает брожение, брожение дает в итоге токсины, печень перерабатывает эти токсины и увеличивает количество жировых капель. Печеночная масса становится очень жирной", — описал эксперт механизм возникновения недуга.