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2 часа назад

Гастроэнтеролог Садыков объяснил, как предотвратить ожирение печени

Мира Маркина

Ожирения печени не будет, если следить, сколько углеводов и простых сахаров человек употребляет. Об этом "Мосленте" рассказал гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Врач объяснил, как избежать ожирения печени
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, для здоровья печени необходимо отказаться от фастфуда, сладких напитков, выпечки и десертов или уменьшить их долю в ежедневном рационе. В этих продуктах много углеводов и простых сахаров.

Садыков также объяснил, как возникает ожирение печени, или жировой гепатоз:

"Повышенное потребление углеводов запускает брожение, брожение дает в итоге токсины, печень перерабатывает эти токсины и увеличивает количество жировых капель. Печеночная масса становится очень жирной", — описал эксперт механизм возникновения недуга.

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Ранее гастроэнтеролог Слюняева назвала симптомы, которые сигнализируют о скором отказе печени.

Новости,Александр Андреев,
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