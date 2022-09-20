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2 часа назад

Гастроэнтеролог Слюняева назвала симптомы скорого отказа печени

Мария Иглина

Врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра "Мединцентр" Наталья Слюняева заявила, что желтоватый оттенок кожи и глаз, боль в животе, отеки конечностей и зуд могут свидетельствовать о проблемах с печенью. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Также среди сигналов болезни органа эксперт выделила темный цвет мочи, бледный цвет стула, хроническая усталость, тошнота, рвота и отсутствие аппетита.

По словам медика, отклонения такого рода могут возникать ввиду вирусов, проблем с иммунитетом, желчнокаменной болезни, билиарного цирроза, также заболевания могут появляться из-за наследственных недугов.

Говоря о лечении, Слюняева рассказала, что обычно врач выписывает медикаментозную терапию, определенную диету, в тяжелых случаях – трансплантацию печени.

Ранее терапевт назвала главный симптом менингита.

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