Врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра "Мединцентр" Наталья Слюняева заявила, что желтоватый оттенок кожи и глаз, боль в животе, отеки конечностей и зуд могут свидетельствовать о проблемах с печенью. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Также среди сигналов болезни органа эксперт выделила темный цвет мочи, бледный цвет стула, хроническая усталость, тошнота, рвота и отсутствие аппетита.
По словам медика, отклонения такого рода могут возникать ввиду вирусов, проблем с иммунитетом, желчнокаменной болезни, билиарного цирроза, также заболевания могут появляться из-за наследственных недугов.
Говоря о лечении, Слюняева рассказала, что обычно врач выписывает медикаментозную терапию, определенную диету, в тяжелых случаях – трансплантацию печени.