Врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра "Мединцентр" Наталья Слюняева заявила, что желтоватый оттенок кожи и глаз, боль в животе, отеки конечностей и зуд могут свидетельствовать о проблемах с печенью. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".