Врачи оценили эффективность вакцин от мутировавшего гриппа

Врач Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали, насколько эффективна вакцина от мутировавших типов гриппа. Это медики обсудили в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале.

По словам Малышевой, мутация вируса не делает вакцину против него менее эффективно, так как каждый год препараты обновляются в соответствии с ситуацией.

Андрей Продеус порекомендовал вакицнироваться препаратами типа "квадри" и "тетра", так как они помогут сформировать иммунитет к четырем распространяющимся в этому году вариантам гриппа. Это H1N1, H3N2, вирусы типа B "виктория" и "ямагата".