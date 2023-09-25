Названо число случаев заражения штаммом "пирола"

Около 145 случаев заболевания штаммом "пирола" коронавирусной инфекции выявлено по всему миру. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на слова академика РАН Геннадия Онищенко.

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Цифра актуальна по состоянию на 20 сентября 2023 года. По словам эксперта, количество случаев заболевания будет расти. Однако штамм "пирола" не так опасен, как выявленные в 2020 году подвиды вируса.

Академик также добавил, что на сегодняшний день в мире насчитывается около 700 миллионов переболевших COVID-19 и всего порядка 7 миллионов умерших от нее пациентов. В России же, согласно последним данным, вирусом переболело чуть более 23 миллионов человек.