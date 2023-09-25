Названо число случаев заражения штаммом "пирола"

Стало известно, сколько случаев заражения COVID-19 "пирола" выявлено по всему миру
Около 145 случаев заболевания штаммом "пирола" коронавирусной инфекции выявлено по всему миру. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на слова академика РАН Геннадия Онищенко.
Цифра актуальна по состоянию на 20 сентября 2023 года. По словам эксперта, количество случаев заболевания будет расти. Однако штамм "пирола" не так опасен, как выявленные в 2020 году подвиды вируса.
Академик также добавил, что на сегодняшний день в мире насчитывается около 700 миллионов переболевших COVID-19 и всего порядка 7 миллионов умерших от нее пациентов. В России же, согласно последним данным, вирусом переболело чуть более 23 миллионов человек.
Ранее "Рамблер" рассказывал о симптомах заражения штаммом "пирола".
Рамблер: главные новости