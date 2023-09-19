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Врач Болибок перечислил симптомы заражения штаммом "пирола"

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал телеканалу «МИР 24», когда в России начнется пик заболеваемости коронавирусом и какими симптомами проявляется его новый штамм «пирола».

Врач перечислил симптомы заражения штаммом "пирола"
© Unsplash

По словам специалиста, линия коронавируса «пирола» относится к виду «омикрон» и сейчас довольно быстро распространяется. Пик заболеваемости следует ожидать в начале октября, и продержится он две-три недели.

«Как и любой новый штамм, «пирола» ускользает из-под ранее приобретенного иммунитета. «Пирола» – достаточно заразный вариант, он вызывает манифестное, видимое заболевание с температурой, головными болями, болями в горле. Сама по себе картина достаточно похожа на заболевание гриппом», – описал симптомы Владимир Болибок.

Врач также напомнил о необходимых мерах защиты, среди которых ношение масок и респираторов N95, социальная дистанция, мытье рук, влажная уборка, проветривание помещений, применение рециркуляторов и, конечно же, вакцинация.

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