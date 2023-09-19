Врач перечислил симптомы заражения штаммом "пирола"

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал телеканалу «МИР 24», когда в России начнется пик заболеваемости коронавирусом и какими симптомами проявляется его новый штамм «пирола».

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По словам специалиста, линия коронавируса «пирола» относится к виду «омикрон» и сейчас довольно быстро распространяется. Пик заболеваемости следует ожидать в начале октября, и продержится он две-три недели.

«Как и любой новый штамм, «пирола» ускользает из-под ранее приобретенного иммунитета. «Пирола» – достаточно заразный вариант, он вызывает манифестное, видимое заболевание с температурой, головными болями, болями в горле. Сама по себе картина достаточно похожа на заболевание гриппом», – описал симптомы Владимир Болибок.