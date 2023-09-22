Вирусолог рассказал, сколько лет будет возвращаться коронавирус

Ничего опасного нет, потому что болезнь, которая вызывается нынешним штаммом, слабопатогенная. Это сейчас то же самое, что обычная простуда. Но мы еще увидим несколько волн заболеваемости. Отголоски останутся еще года на два, а потом про это не будут сообщать, потому что нет смысла. Это просто очередной возбудитель простуды, а таких много, поэтому даже смысла нет ставить акцент, что это ковид, — сказал Чумаков.