Стало известно, что не стоит делать перед походом к гинекологу

Врач-гинеколог Тиффани Фам рассказала о привычках женщин перед приемом, которые можно не делать. Об этом она сообщила The Sun.

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Посещение гинеколога может вызывать множество опасений: от того, стоит ли бриться, до предварительного мытья и даже того, нормально ли вы выглядите. Но, по словам доктора, ничего из этого даже не придет в голову вашему гинекологу.

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Такой интимный осмотр может заставить женщин нервничать, но Фам подчеркивает, что нет абсолютно никакой необходимости стесняться.

Прежде всего, Фам отметила, что перед приемом совершенно не нужно бриться или делать эпиляцию — если только это не является вашим личным предпочтением. Однако она добавила, что если у вас есть уплотнение или проблемная зона, гинекологу будет легче, если волосы будут подстрижены, чтобы он мог рассмотреть их поближе.

Мыться перед приемом также необязательно. В любом случае рекомендуется ежедневное мытье гениталий теплой водой с мягким, щадящим моющим средством, сбалансированным по рН, поэтому нет абсолютной необходимости мыть их перед приемом.

"Если вы обычно принимаете душ или моетесь по утрам или вечерам, вы можете придерживаться своего обычного режима, не моясь перед приемом в дополнение к своей обычной процедуре".

Некоторые женщины также беспокоятся о своем внешнем виде на приеме, а некоторые даже делают педикюр заранее. Фам говорит, что во время осмотра врач не будет обращать внимания на другие участки тела, так что лучше сэкономить время и деньги.

Врач добавляет, что многие женщины прячут свое нижнее белье в джинсы или брюки, чтобы не смущать гинекологов, но Фам уверяет: в этом также нет никакой необходимости.

"В большинстве случаев медицинские работники сосредоточены исключительно на вас, ваших проблемах/заботах и проведении соответствующего обследования во время приема. Мы вряд ли обратим внимание на то, где вы храните свое нижнее белье или одежду".

Фам также посоветовала не бояться брать с собой на прием близких и друзей, чтобы снизить уровень тревоги во время посещения клиники.