Синдром избыточного бактериального роста: чем он опасен

Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) многие врачи не воспринимают всерьёз из-за того, что эта тема стала обсуждаться относительно недавно. Многие чаще говорят о дисбактериозе кишечника, хотя это более обширное понятие.

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Гастроэнтеролог Вероника Александровна Корнилова рассказала "Рамблеру", что такое синдром избыточного бактериального роста и чем он опасен.

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По своей сути СИБР представляет собой один из видов нарушения микробиоты тонкого кишечника, которое проявляется увеличением количества микроорганизмов и изменением его состава. Отличительной чертой этой проблемы является то, что СИБР – не самостоятельное заболевание, а является следствием проблем с другими органами, то есть всегда носит вторичный характер.

В норме тонкий кишечник не пестрит разнообразием и большим количеством микробиоты, как толстый кишечник. Связано это с тем, что саморегуляция постоянно влияет на состав и качество микробиоты. Существует множество механизмов, которые направлены на поддержание постоянства среды в тонком кишечнике. Самые важные из них – хороший желчеотток и высокая концентрация кислоты в желудке.

Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Механизмы возникновения

Очень важен хороший желчеотток. Желчь является мощным кишечным антисептиком, именно поэтому у пациентов с хорошим желчеоттоком СИБР бывает достаточно редко. Там, где желчь отделяется легко и в достаточном количестве, не будет избытка микроорганизмов, потому что такая среда для них слишком агрессивна.

Низкая кислотность желудочного сока – другая очень частая причина возникновения СИБР. И связано это с антисептическими свойствами соляной кислоты. Чем меньше её концентрация, тем больше избыточный бактериальный рост. Пониженная кислотность может быть, например, на фоне атрофического гастрита или при использовании ингибиторов протонной помпы (омез, нольпаза, разо и т.д.).

Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

К механизмам возникновения СИБР можно отнести ещё множество состояний, среди них моторные нарушения, хронический панкреатит, использование некоторых медикаментов и так далее.

Клинические проявления

Основные жалобы пациента с СИБР – это неоформленный стул, который может возникать даже несколько раз в сутки, тошнота, дискомфорт и боли в животе. Очень часто пациенты худеют и не могут набрать вес. Кал при данном заболевании, как правило, бывает обильным, с резким запахом, часто бывает слизь.

Если проблема существует длительное время, то у пациента возникает множество дефицитов, потому что полезные нутриенты просто не всасываются. В результате он «обрастает» всё новыми жалобами – слабость, быстрая утомляемость, снижение аппетита, выпадение волос, ломкость ногтей и так далее.

Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Диагностика

В отличие от такого состояния, как дисбактериоз кишечника, СИБР можно вполне точно диагностировать. Для этого обычно используют так называемый водородный дыхательный тест. К сожалению, такое исследование доступно не в каждом городе, поэтому врачи часто выставляют такой диагноз по совокупности данных.

Лечение

Лечение любого заболевания всегда зависит от причины его возникновения. Если она устраняется, то и проблема решается достаточно быстро. Именно поэтому поиск причины всегда очень важен.

При нарушениях желчеоттока чаще всего используются препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты, рассчитанные по массе тела – 12-15 мг на 1 кг массы тела пациента. Улучшают его и полезные растительные масла (подсолнечное, оливковое, орехи, семена, авокадо и пр.). Немаловажен и питьевой режим – воду употребляем из расчёта не менее 30 мл на 1 кг массы тела. Тогда желчь будет менее густой. Заподозрить нарушения желчеоттока можно по УЗИ брюшной полости. Любые вкрапления, включения, осадок, сгустки, взвеси, сладж и прочее указывают на эту проблему. В норме желчь должна быть всегда однородной и гомогенной. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Низкая кислотность чаще всего бывает при атрофических изменениях. Замедлить прогрессирование атрофии и даже уменьшить её выраженность, а также восстановить слизистую ЖКТ от пагубного действия многих медикаментов (НПВС, салицилаты, глюкортикостероиды и пр.) помогают препараты группы ребагита на основе ребамипида. Он усиливает секрецию собственных факторов защиты – бикарбонатов, простагландинов, улучшает микроциркуляцию. Если слизистая оболочка органа в порядке, то вероятность развития СИБР будет гораздо ниже.

Снижение внешнесекреторной функции поджелудочной железы компенсируется приёмом ферментов. Наиболее эффективный вариант – капсулы с минимикросферами или микротаблетками (Креон, Пангрол и пр.). Доза обычно зависит от степени внешнесекреторной недостаточности.

Основа лечения самого избыточного бактериального роста заключается в антибактериальной терапии, которая подбирается индивидуально. Учитываются возраст и особенности пациента, давность и наименование ранее назначаемых антибиотиков. После неё часто рекомендуются препараты лакто- и бифидобактерий (аципол, бифидумбактерин и др.).

Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог