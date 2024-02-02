Можно ли справиться с запором, съев апельсин с корицей и перцем

В распространившемся в сети видео утверждается, что употребление целого апельсина с кожурой и парой дополнительных ингредиентов способно спасти человека от запора. Так ли этом на самом деле, сообщает издание People.

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Девушка по имени Бетани в видео, которое было опубликовано в 2022 году, но обрело популярность только сейчас, утверждает, что сочетание апельсина, корицы и кайенского перца творит чудеса и может излечить запор "примерно за пять минут".

"Апельсины содержат нарингенин и флавоноид, которые помогают при запорах, оказывая слабительное действие. Кайенский перец и корица, в свою очередь, содержат капсаицин, который активирует рецепторы TRVP1 и стимулирует желудочно-кишечный тракт, благодаря чему все происходит довольно быстро!".

Однако, по мнению диетолога Даниэля Вен Хьюзена, на практике все не так просто.

"Для человека, склонного к запорам, употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки не может дать немедленный эффект. Просто волокно работает не так".

И хотя корица и кайенский перец могут сдвинуть дело с мертвой точки, они в том числе способны принести больше дискомфорта, чем облегчения, поэтому следует быть крайне осторожным с данным лайфхаком.

"Усиление активации рецепторов TRVP1 при приеме корицы и кайенского перца может способствовать усилению боли и дискомфорта в желудочно-кишечном тракте вместо непосредственной его стимуляции".