Онколог рассказал, опасна ли компьютерная томография для организма

У некоторых пациентов направление на компьютерную томографию вызывает вопросы. Как она сказывается на организме и способна ли ему навредить на самом деле, "Аргументам и Фактам" рассказал онколог Денис Романов.

© РИА Новости

По словам специалиста, в данном случае сложно дать однозначный ответ. Как он объяснил, чисто технически КТ способна спровоцировать повреждения клеток, которые в долгосрочной перспективе могут вызвать перерождение их потомков в злокачественные.

"В общем-то ни для кого не секрет, что воздействие радиации на такое способно, результат чего – повышенный риск развития злокачественных опухолей у людей, которые получили ее "избыточные" дозы при каких-либо обстоятельствах", – приводятся слова врача.

В этой связи компьютерная томография проводится только при наличии веских на то оснований. Поэтому, например, если можно обследовать пациента при помощи УЗИ, МРТ или рентгенографии, то лучше отказаться от КТ, отметил онколог.

Непосредственный вклад компьютерной томографии в будущее развитие злокачественной опухоли допускается, но оценивается он как "крайне-крайне малый", резюмировал эксперт.