Кардиолог объяснил, как поездка на лифте сказывается на организме

Перепады атмосферного давления порой не так страшны для организма, как поездка на лифте. Об этом кардиолог и геронтолог Юрий Конев заявил изданию "Ридусу".

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Специалисты столичного Метеобюро предупредили о том, что регион к концу недели ждет барическая ложбина. Как объяснил врач, беспокоиться не о чем: работа в небоскребах, например, влияет на самочувствие значительнее.

"В Москве уже есть строения, высота которых более 300 метров, и значит перепады давления при спуске на лифте гигантские по сравнению с тем, что происходит в природе", – приводятся слова кардиолога.

То же самое касается и самочувствия представителей авиационной отрасли, обратил внимание Конев. По его словам, там перепады давления еще более выражены при подъеме и спуске.

Вместе с тем он напомнил, что на скачки в атмосферном давлении, как правило, реагируют метеочувствительные люди. В такой период им рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, высыпаться и правильно питаться.