Какие лекарства категорически нельзя сочетать с алкоголем

В праздники даже те, кто нечасто употребляет алкоголь, нет-нет, да и выпьют бокал-другой. Однако в некоторых случаях лучше вовсе отказаться от горячительных напитков.

© Freepik.com

Вместе с врачом-терапевтом, кандидатом медицинских наук Алексеем Жито рассказываем, с какими лекарствами нельзя сочетать алкоголь.

Видео дня

Антибиотики

В первую очередь, к препаратам, которые нельзя сочетать с алкоголем, относятся антибиотики. Есть много спорных моментов относительно сочетания антибиотиков и алкоголя. Часто препараты назначают на длительный срок 2-3 недели, и люди, у которых на это время выпадают праздники, не всегда могут отказаться от алкоголя.

Дело в том, что некоторые антибиотики, как правило, с алкоголем в небольших дозах сочетать можно. Но, разумеется, делать это я не рекомендую. Также важно понимать, какие именно препараты ни в коем случае нельзя сочетать. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

При сочетании некоторых препаратов с алкоголем увеличивается риск развития так называемой дисульфирамоподобной реакции, когда у пациента может упасть давление, возникает тошнота, рвота, выраженное головокружение, слабость, тахикардия, вплоть до инсульти или инфаркта.

Другие антибиотики совмещать с алкоголем в целом можно. Но нельзя забывать, из-за этого меняется работа ферментов печени и фармакокинетика, то есть количество лекарств, которые остаются в организме после активации или наоборот уменьшения активности. Дело в том, что под воздействием алкоголя активность разных ферментов печени увеличивается или снижается, поэтому сколько антибиотиков остается в крови неизвестно.

Можно ли сочетать назначенные вам антибиотики с алкоголем, стоит уточнять у своего лечащего врача.

Антидепрессанты и другие антипсихотические препараты

Номинально сочетание подобных препаратов с алкогольными напитками запрещено.

Мы всегда говорим пациентам, что алкоголь с противоэпилептическими препаратами, противотревожными, антидепрессантами и другими несовместим. Другое дело, если пациент стабилен, давно принимает эти лекарства и выпивает небольшую дозу алкоголя. Но опять же нельзя забывать, что возможен побочный кардиотоксический эффект или усиление депрессивного эффекта центральной нервной системы, то есть снижение функциональной активности центральной нервной системы. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Препараты для похудения

Такие средства могут спровоцировать повреждения поджелудочной железы, так же как и алкоголь. Их добавочное действие, особенно если употреблять алкоголь с жирной пищей, может приводить к серьезным последствиям для поджелудочной железы.

Freepik.com/jcomp

Лекарства, влияющие на печень

Несовместимы с алкоголем препараты, которые выражено повреждают печень, например, противогрибковые. Существуют заболевания, например, онихомикоз — повреждение ногтевых пластин, — которые лечатся длительным использованием и применением противогрибковых препаратов, нарушающих синтез клеточной стенки грибов. Такие средства потенциально могут приводить к повреждению печени, и алкоголь с этим препаратом крайне крайне нежелательно употреблять.