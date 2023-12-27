«Вы удивитесь, но если не пить в Новый год, то можно запомнить 1 января. Вы не только выспитесь, но и будете в прекрасном расположении духа, появятся силы на зимнюю прогулку. Самое главное — никакого отвратительного похмелья», — подчеркнул эксперт.