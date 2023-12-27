Почему важно отказаться от приема алкоголя в праздники, объяснил врач Сахаров
Кандидат медицинских наук Андрей Сахаров в беседе с изданием Спорт-Экспресс объяснил, по каким причинам стоит отказаться от употребления алкогольных напитков в новогодние праздники.
По мнению специалиста, все дело в том, что именно алкоголь в большинстве случаев становится причиной многочисленных отравлений, расстройств пищеварительной системы, травм и несчастных случаев, количество которых резко увеличивается в период новогодних каникул.
«Вы удивитесь, но если не пить в Новый год, то можно запомнить 1 января. Вы не только выспитесь, но и будете в прекрасном расположении духа, появятся силы на зимнюю прогулку. Самое главное — никакого отвратительного похмелья», — подчеркнул эксперт.
Помимо этого доктор напомнил, что и очевидные негативные последствия алкоголя никто не отменял. На фоне употребления алкоголя снижаются внимание, концентрация, способность здраво мыслить и критически оценивать ситуацию.
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