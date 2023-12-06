Алкоголь нельзя употреблять во время парения, так как это дает дополнительную нагрузку на сердце, предупреждает биолог Александр Созыкин.

В беседе с “Известиями” он рассказал, что перепад температур может привести к спазму коронарных артерий, что в свою очередь чревато инфарктом.

Врач отметил, что контрастные процедуры, например, окунание в холодную воду после бани, могут быть полезными только для здоровых молодых и зрелых людей, а также профессиональных спортсменов.

Созыкин предупредил, что людям, страдающим от хронических заболеваний, стоит отказаться от таких резких перепадов температур. В группу риска попадают люди с диабетом, атеросклерозом, иммунодефицитом и эндокринными, сердечно-сосудистыми, сустваными, мочевыводительными и половыми заболеваниями.

Врач также посоветовал не использовать чужой веник для парения. По словам биолога, на поверхности остаются частички кожи другого человека и вредоносные микроорганизмы, а также токсины, которые могут привести к кожным и аллергическим заболеваниям.