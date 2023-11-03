Специалист напомнил о противопоказаниях к посещению бани

Считается, что посещение бани благотворно сказывается на функционировании органов и, как следствие, нашем самочувствии. Но иногда эффект может быть прямо противоположный. Когда и кому не стоит посещать баню, порталу NEWS.ru рассказал банщик и травник Василий Ляхов.

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Во-первых, она противопоказана для людей с психическими и хроническими заболеваниями. Иначе может возникнуть, например, внутренне кровотечение либо другая нештатная ситуация.

Помимо этого, стоит отказаться от бани при наличии долгих незаживающих ран, а также в период менструации – в середине цикла. После черепно-мозговых травм, в свою очередь, нельзя прогреваться в бане в течение одного года.