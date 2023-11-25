Как ходить в баню, объясняет врач

Париться в бане любят многие, но не все знают, как это делать правильно. Врас-эндокринолог Диляра Лебедева дала ценные рекомендации в своем телеграм-канале.

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По словам специалиста, польза бани в том, что она помогает повысить защитные силы организма, увеличивает тонус кровеносных и лимфатических сосудов, активизирует обменные процессы и улучшает гормональную регуляцию. Это происходит благодаря контрасту между холодом и жаром.

Еще один эффект бани - улучшение состояния кожи.

"Обильное потоотделение и скрабирование - это самое лучшее очищение кожи, а традиционная банька с вениками создает дополнительный лимфодренажный массаж", - сообщает Диляра Лебедева.

Кроме того, баня помогает расслабиться и улучшает сон.

Но есть и противопоказания. Врач предупреждает, что в баню нельзя в следующих случаях:

тяжелые заболевания сердца, легких, почек, печени, кожи,

онкопатологии,

менструация,

острые и обострения хронических заболеваний,

гипотония,

мигрень,

эпилепсия.

После бани Дииляра Лебедева советует пить слабосоленую воду (1/4 ч. л. соли на 300 мл воды) и теплый травяной чай ромашкой, мелиссой и другими травами.