Как ходить в баню с пользой для организма, рассказала врач Лебедева

Париться в бане любят многие, но не все знают, как это делать правильно. Врас-эндокринолог Диляра Лебедева дала ценные рекомендации в своем телеграм-канале.

Как ходить в баню, объясняет врач
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По словам специалиста, польза бани в том, что она помогает повысить защитные силы организма, увеличивает тонус кровеносных и лимфатических сосудов, активизирует обменные процессы и улучшает гормональную регуляцию. Это происходит благодаря контрасту между холодом и жаром.

Еще один эффект бани - улучшение состояния кожи.

"Обильное потоотделение и скрабирование - это самое лучшее очищение кожи, а традиционная банька с вениками создает дополнительный лимфодренажный массаж", - сообщает Диляра Лебедева.

Кроме того, баня помогает расслабиться и улучшает сон.

Но есть и противопоказания. Врач предупреждает, что в баню нельзя в следующих случаях:

  • тяжелые заболевания сердца, легких, почек, печени, кожи,
  • онкопатологии,
  • менструация,
  • острые и обострения хронических заболеваний,
  • гипотония,
  • мигрень,
  • эпилепсия.

После бани Дииляра Лебедева советует пить слабосоленую воду (1/4 ч. л. соли на 300 мл воды) и теплый травяной чай ромашкой, мелиссой и другими травами.

Специалист напомнил о противопоказаниях к посещению бани

Ранее врач Романенко предупредила об опасных последствиях посещения бани при простуде.

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