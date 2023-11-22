Хирург рассказал, какие болезни выдают пристрастие к алкоголю

Гастрит, язва желудка и эзофагит – частые болезни, сопровождающие тех, кто любит употреблять алкоголь, заявил хирург Александр Умнов.

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В беседе с Life.ru он рассказал, что этинол и продукты распада сказываются на нормальной работе печени.

По словам врача, поначалу орган обладает хорошей способностью регенерировать собственные разрушенные клетки, но потом некроз тканей все же наступает. Постепенно он погибает, заключительная стадия такого процесса – цирроз печени.

Хирург предупреждает, что алкоголь также сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Алкогольные напитки приводят к сердечной недостаточности и нарушению сердечного ритма. Могут появляться холестериновые бляшки, которые закупоривают стенки сосудов.

Алкоголь влияет на гормональную систему, у женщин повышается уровень андрогенов в крови, у мужчин – эстрогенов, хотя должно быть наоборот. Врач отмечает, что коллаген начинает вырабатываться медленнее, что приводит к раннему старению. К тому же, любители алкоголя часто страдают от психических заболеваний и энцефалопатии.

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