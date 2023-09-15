Врач объяснил, как алкоголь действует на мозг
Неочевидные факторы воздействия алкольных напитков на человеческий мозг перечислил врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов. Его слова приводит издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.
По словам специалиста, регулярное употребление алкоголя приводит к потере памяти и наносит вред ментальному здоровью человека. Тимур Асанов предупредил, что могут проявиться психозы, припадки, резкие смены настроения.
Кроме того, из-за алкоголя нарушаются режим сна и снижается самоконтроль. Человек может не помнить то, что с ним происходит.
«Восстановление нарушенных алкоголем функций происходит очень медленно, а в наиболее тяжелых случаях процесс может быть необратим», — предупреждает пресс-служба.
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