Врач объяснил, как алкоголь действует на мозг

Неочевидные факторы воздействия алкольных напитков на человеческий мозг перечислил врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов. Его слова приводит издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

© Unsplash

По словам специалиста, регулярное употребление алкоголя приводит к потере памяти и наносит вред ментальному здоровью человека. Тимур Асанов предупредил, что могут проявиться психозы, припадки, резкие смены настроения.

Кроме того, из-за алкоголя нарушаются режим сна и снижается самоконтроль. Человек может не помнить то, что с ним происходит.