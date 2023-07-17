Что будет с организмом, если пить алкоголь каждый день

Алкоголь, как известно, является одним из главных врагов здоровья. Однако один бокал вина за ужином или пинта пива в конце рабочего дня воспринимаются некоторыми не так категорично, как масштабное и продолжительное застолье.

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Как ежедневные порции спиртных напитков сказываются на нашем самочувствии и работе органов – в материале "Рамблера".

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Качество сна

Несмотря на то что алкоголь может выступать в качестве депрессанта и действительно успокаивающе воздействует на организм, сон после него не самый качественный. Спиртные напитки не только нарушают привычные фазы сна, но и мешают дыханию во сне. Одно из недавно проведенных исследований, например, свидетельствует о том, что у регулярно потребляющих алкоголь людей чаще остальных наблюдаются храп и сонное апноэ. Последнее же грозит повышенными рисками развития болезней сердечно-сосудистой системы.

Настроение

Алкоголь, как ранее было упомянуто, имеет свойства депрессанта и оказывает прямое влияние на баланс серотонина и дофамина в головном мозге. И если после коктейля поначалу можно ощущать себя более расслабленным, то в скором времени произошедшие из-за алкоголя химические изменения дадут о себе знать в виде раздражительности, тревоги, злости и других не самых приятных эмоций.

Вес

Многим также хорошо известно, что алкоголь является крайне калорийным и при этом не содержит питательных веществ для организма. То есть ежедневное потребление того же бокала вина приводит к увеличению веса за счет наполнения организма не самыми полезными микроэлементами. Кроме того, от спиртных напитков обычно появляется тяга к более жирной пище, что также не лучшим образом сказывается на фигуре.

ЖКТ

Алкоголь негативно воздействует на кишечник и структуру его клеток, в том числе уничтожает полезные бактерии, которые необходимы для его исправной работы. Это, в свою очередь, приводит к вздутию, боли в животе, диарее и другим проблемам с пищеварением. Кроме того, работа кишечника может отразиться на состоянии кожи, волос и ногтей, а также иммунитете.

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