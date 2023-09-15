Врач объяснил, как работа в ночное время влияет на организм

Работа в ночное время может привести к постоянному стрессу, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, психическим расстройствам и снижению либидо. Об этом "Известиям" заявил врач-терапевт Иван Ромасов.

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Как объяснил специалист, взрослым людям в возрасте от 18 до 64 лет необходимо спать 7–9 часов, старше 65 лет 7–8 часов. При этом идеальным считается ночной сон, так как он совпадает с циркадными ритмами большинства людей и солнечным циклом.

Одним из главным недостатков работы в ночное время суток является необходимость отоспаться днем, отмечает врач. По его словам, солнечный свет является своеобразным "будильником" человека. Фоторецепторы на сетчатке глаза реагируют на него естественным образом и подают сигналы в головной мозг о том, что пора просыпаться. В результате запускаются процессы выработки различных гормонов и веществ, которые поддерживают бодрствование, чего не происходит в другое время суток.

В подобных случаях чаще всего страдает выработка кортизола, инсулина, лептина, мелатонина и серотонина, рассказал Иван Ромасов. Такие сбои, в свою очередь, могут привести к постоянному стрессу, перееданию с последующим ожирением, сердечно-сосудистым заболеваниям, бессоннице, выгоранию, психическим расстройствам и снижению либидо.

Помимо этого, возможно развитие синдрома "сменной работы", для которого характерны плохое настроение, низкая работоспособность, высокий риск развития сахарного диабета второго типа и ряда других заболеваний, предупредил врач.

В заключение он рекомендовал нормализовать сон и рабочий процесс, а также правильно питаться и уделять время физической активности.