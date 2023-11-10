Признаки того, что у вас развивается алкогольная зависимость, и какие бывают алкоголики

Многим кажется, что бокал вина ежедневно за ужином ни к каким проблемам не приводит, а алкоголизм — это только про тех, кто ежедневно допивается до беспамятства или уходит в недельные запои.

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На самом деле иногда даже те, кому кажется, что они далеки от алкогольной зависимости, вдруг начинают ощущать не просто желание выпить на вечеринке или дома, а непреодолимую тягу к бокалу.

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Как объясняют эксперты, алкогольная зависимость примерно так и характеризуется — это сильное, часто неприятное желание выпить, несмотря на негативные последствия этой привычки. Однако все еще не существует единого определения того, кто такой алкоголик и как ведет себя человек, страдающий зависимостью от алкоголя.

При этом, по данным Центра по лечению зависимостей Desert Hope Treatment Center важно понимать, что существует пять различных типов алкоголиков. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Хронический тяжелый алкоголик

По данным центра лечения наркозависимости, люди, страдающие хроническим тяжелым алкоголизмом, «как правило, это мужчины среднего возраста, которые начали пить в молодом возрасте» и имеют проблемы.

Этот подтип, скорее всего, и характеризует то, что представляют люди, когда думают об алкогольной зависимости.

"Люди, борющиеся с хроническим тяжелым алкоголизмом, вероятно, испытывают трудности с функционированием в повседневной жизни, часто не могут удержаться на работе , могут потерять свои дома и семьи, страдают от множества проблем со здоровьем, а также имеют множество поведенческих, межличностных и социальных проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем", — объясняют эксперты.

Они также могут иметь семейную историю алкогольной зависимости и в то же время страдать от проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия , тревожные расстройства, биполярное расстройство.

Функционирующий алкоголик

Также возможно иметь зависимость от алкоголя, сохраняя при этом видимость того, что ваша жизнь в порядке, и не страдать от тех же явных последствий, что и хронически тяжелый алкоголик.

Функционирующий алкоголик — человек, зависимый от алкоголя, но все еще способный относительно эффективно функционировать в повседневной жизни.

Они могут сохранять работу, играть важную роль в семье, в то время как большинству людей кажется, что они со всем справляются.

Но есть несколько тревожных сигналов о том, что у таких людей есть проблема со спиртным нарастает:

тяга к алкоголю

желание пить вместо еды

демонстрация нехарактерных действий и поведения во время употребления алкоголя

неспособность контролировать частоту и продолжительность эпизодов употребления алкоголя

непомерные траты в барах или винных магазинах

спрятанные бутылки с алкоголем в машине, дома или в офисе

желание все развлечения связать со спиртным

Молодой алкоголик

Это люди в возрасте около 24 лет, которые борются с алкогольной зависимостью с 20 лет.

«Этот подтип, возможно, не пьет так часто, как другие подтипы алкоголиков; однако, когда они пьют, то уходят в запой», — говорят эксперты Desert Hope.

Эта практика может быть опасной, подвергая человека риску несчастных случаев, алкогольного отравления и других краткосрочных и долгосрочных проблем со здоровьем .

Считается, что употребление более восьми порций алкоголя за один прием — это запой для мужчин, и шесть выпитых бокалов за раз — для женщин.

По словам экспертов Desert Hope, молодые алкоголики редко имеют семейную историю зависимости и обычно не страдают одновременно от проблем с психическим здоровьем — они также редко обращаются за помощью в связи со злоупотреблением алкоголем.

Молодой антисоциальный алкоголик

Этим людям обычно около 20 лет, и они, возможно, начали бороться с зависимостью раньше, чем другие типы алкоголиков.

«Около половины из них имеют семейную историю алкоголизма, а около трех четвертей также курят сигареты и злоупотребляют другими веществами», — говорят эксперты Desert Hope.

Кроме того, по данным экспертов, половина молодых антисоциальных алкоголиков также страдают от антисоциального расстройства личности (АСЛ), которое регулярно сочетается со злоупотреблением алкоголем и зависимостью

Это состояние характеризуется импульсивным, безответственным и часто преступным поведением. Люди с антисоциальным расстройством личности обычно склонны к манипуляциям, лживы и безрассудны и не заботятся о чувствах других людей.

Алкоголик с наследственностью

Хотя они часто начинают пить, когда приближаются к молодому взрослому возрасту, семейные алкоголики среднего уровня обычно не сталкиваются с проблемами, связанными с алкоголем, до тех пор, пока им не исполнится 30 лет.

У них часто есть та самая "плохая наследственность" — члены их семьи злоупотребляли алкоголем.

Здесь важно обращать внимание на три признака: