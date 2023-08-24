Что такое пассивный алкоголизм и чем он опасен

Пассивным алкоголизмом называют психологическое состояние созависимости от пьющего человека. Как правило, пассивным алкоголизмом страдают родственники, супруги, друзья и близкие люди алкоголика. Они могут не употреблять спиртное вообще, но будут психологически страдать от пассивного алкоголизма.

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Что это такое и чем он опасен, — в материале “Рамблера”.

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Что такое пассивный алкоголизм

Пассивный алкоголизм — состояние созависимости одного человека от другого, употребляющего спиртного. Такая созависимость может иметь разные причины, а также последствия. Среди причин называется: тяжелое детство, психологическое давление, отсутствие самореализации и другие потрясения психики. Часто созависимость возникает у людей, которые часто себя критикуют и имеют низкую самооценку.

При пассивном алкоголизме человек, который не злоупотребляет алкоголем, тратит все силы на поддержания качества жизни своего близкого алкоголика. Он забывает о себе, о собственных увлечениях, не следит за внешностью — лишь погружен в проблемы другого человека. Это психологическое состояние считается ненормальным.

Чем опасен пассивный алкоголизм

Прежде всего, пассивный алкоголизм опасен тем, что человек испытывает созависимость. Это может подвергнуть человека глубокому кризису, из которого ему будет сложно выбраться без помощи психолога. Кроме того, если алкоголик не пытается излечиться от своей зависимости, его пассивный алкоголик на протяжении всей жизни будет к нему привязан — это тоже таит в себе опасность для психики.

Ученые также называют и другие последствия пассивного алкоголизма. Они рассматривают более широкий спектр проблем и называют пассивными алкоголиками не только зависимых людей, но и тех, кто случайно оказался подвержен неприятностям из-за человека, употребляющего спиртное.

Ученые выделили два опасных критерия для пассивных алкоголиков. Первое — ДТП, которые от них не зависят. Нетрезвые люди, страдающие алкоголизмом, могут не контролировать себя и садятся пьяными за руль. В результате таких инцидентов погибает много людей.