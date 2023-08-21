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Ученые изобрели вакцину от алкоголизма

Американские ученые из медицинского центра Университета штата Огайо изобрели вакцину, которую можно использовать для лечения алкогольной зависимости. Об этом сообщает издание Mirage News.

Ученые изобрели вакцину от алкоголизма
© Unsplash

С ее помощью особый ген белка вживляется в организм и воздействует на участок мозга, который отвечает за выработку дофамина. Как объяснили исследователи, синтез данного вещества у людей с алкогольной зависимостью значительно падает, поэтому отказаться от употребления спиртных со временем становится крайне трудно.

После применения изобретенной вакцины организм начинает генерировать больше дофамина, что, в свою очередь, должно способствовать снижению тяги к алкоголю.

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Отмечается, что разработка была опробована на обезьянах. В ходе эксперимента у приматов искусственно развили пристрастие к алкоголю, после чего сделали им прививку. В результате животные стали массово отказываться от спиртных напитков, а еще через некоторое время болезненное влечение к алкоголю пропало более чем у 90% обезьян.

"В настоящее время не существует методов лечения, нацеленных на цепи мозга, которые изменяются в результате длительного употребления алкоголя в больших количествах. Наши результаты показывают, что лечение с помощью вакцины может предотвратить рецидив без длительного соблюдения режима лечения пациентами", – отмечает соавтор исследования Кэтлин Грант.

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