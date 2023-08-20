Ученые назвали повышающие риск развития деменции факторы

Ученые из Мичиганского университета (США) выяснили, что загрязненный от ферм и пожаров воздух повышает риск развития деменции. Исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

© unsplash.com

Авторы научной работы обнаружили в воздухе частицы РМ 2.5, содержащие твердые микрочастицы, сажи, тяжелых металлов, асфальта, минеральных солей, и капельки жидкостей. Они оседают в легких и вызывают воспаление, а также могут проникать в мозг.

Как оказалось, наиболее токсичны частицы от выбросов сельского хозяйства и природных пожаров. У людей, длительно живущих в местах, где есть фермы или горит лес, повышен риск развития деменции.