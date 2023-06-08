Продукты, которые могут негативно влиять на мозг

Считается, что наш образ жизни и то, что мы едим, влияет на общее состояние человека. В желудке и кишечнике продукты распадаются, а в кровь всасываются вещества, из которых состоит пища. Все это влияет на все органы организма, не только ЖКТ.

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О том, какие продукты могут негативно влиять на когнитивные способности человека, — в материале “Рамблера”.

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Хлебобулочные изделия

Выпечка может негативно влиять на мозговые особенности человека. Это доказали ученые из Франции. их работа была опубликована в журнале Personality and Individual Differences. Они решили выяснить, как употребление рафинированных углеводов будет влиять на когнитивные особенности мозга у мужчин и женщин от 20 до 30 лет. Их умственную деятельность они оценивали с помощью теста Векслера, в рамках которого нужно запоминать и воспроизводить цифры.

Хуже всего на мозг влияет сладкая выпечка — из-за комбинации сахара и углеводов активность мозга снижается в краткосрочной перспективе, как объяснили ученые.

Жирные и сладкие десерты

Десерты, в составе которых есть много жира и сахара, тоже могут негативно влиять на мозг человека. Это выяснили ученые из Кельна и Йеля, результаты их исследования опубликованы в издании Cell Metabolism. Эксперты провели эксперимент и давали двум группам людей два разных десерта на протяжении восьми недель. Один пудинг содержал больше жиров и сахара, чем другой, но их калорийность была одинаковой. Во время эксперимента ученые измеряли мозговую активность подопытных.

Ученые выяснили, что благодаря употреблению сладких и жирных продуктов мозг перестраивается и подсознательно начинает выбирать такие блюда среди других. Даже после проведения эксперимента такие связи в мозге остались у тех людей, которые употребляли жирный пудинг.

Сладкие газированные напитки