Продукты, которые могут негативно влиять на мозг
Считается, что наш образ жизни и то, что мы едим, влияет на общее состояние человека. В желудке и кишечнике продукты распадаются, а в кровь всасываются вещества, из которых состоит пища. Все это влияет на все органы организма, не только ЖКТ.
О том, какие продукты могут негативно влиять на когнитивные способности человека, — в материале “Рамблера”.
Хлебобулочные изделия
Выпечка может негативно влиять на мозговые особенности человека. Это доказали ученые из Франции. их работа была опубликована в журнале Personality and Individual Differences. Они решили выяснить, как употребление рафинированных углеводов будет влиять на когнитивные особенности мозга у мужчин и женщин от 20 до 30 лет. Их умственную деятельность они оценивали с помощью теста Векслера, в рамках которого нужно запоминать и воспроизводить цифры.
Хуже всего на мозг влияет сладкая выпечка — из-за комбинации сахара и углеводов активность мозга снижается в краткосрочной перспективе, как объяснили ученые.
Жирные и сладкие десерты
Десерты, в составе которых есть много жира и сахара, тоже могут негативно влиять на мозг человека. Это выяснили ученые из Кельна и Йеля, результаты их исследования опубликованы в издании Cell Metabolism. Эксперты провели эксперимент и давали двум группам людей два разных десерта на протяжении восьми недель. Один пудинг содержал больше жиров и сахара, чем другой, но их калорийность была одинаковой. Во время эксперимента ученые измеряли мозговую активность подопытных.
Ученые выяснили, что благодаря употреблению сладких и жирных продуктов мозг перестраивается и подсознательно начинает выбирать такие блюда среди других. Даже после проведения эксперимента такие связи в мозге остались у тех людей, которые употребляли жирный пудинг.
Сладкие газированные напитки
На протяжении десяти лет ученые проводили опыты на крысах, чтобы оценить влияние различных продуктов на мозг. Результаты исследования были опубликованы в журнале Annals of Neurology. После того, как крысы на протяжении нескольких лет употребляли газировку, у них диагностировали деменцию. При этом заболевание затронуло и молодых особей в том числе.