Как связано ожирение и психические расстройства

В 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых людей имели избыточный вес. Из них свыше 650 миллионов страдали от ожирения.

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С каждым годом число пациентов лишь растет. Лишний вес не только негативно сказывается на образе жизни человека, но также ведет к серьезным недугам. В частности, пациенты с ожирением страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, нарушений опорно-двигательного аппарата, а также более подвержены некоторым видами рака.

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Но и это еще не все. Не так давно ученые установили, что ожирение повышает риск развития психических расстройств. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Австрийские ученые из Венского медицинского университета и Венского научного центра сложности проводили исследование на протяжении 17 лет.

В ходе работы специалисты установили, что диагноз "ожирение" зачастую предшествует развитию ментальных проблем. При этом женщины сталкиваются с психологическими недугами чаще, чем мужчины (исключением является лишь никотиновая зависимость).

Частота диагностированных депрессивных эпизодов была почти в три раза выше у женщин с ожирением (13,3 % с ожирением; 4,8 % без ожирения). Тучные мужчины болели вдвое чаще (6,61 % с ожирением; 3,21 % без ожирения).

"С клинической точки зрения эти результаты подчеркивают необходимость повышения осведомленности о психиатрических диагнозах у пациентов с ожирением и, при необходимости, консультации специалистов на ранней стадии диагностики", – подчеркнул руководитель исследования Майкл Лейтнер.

Вместе с тем ученые пока не могут дать точного ответа на вопрос, что является первопричиной. Возникают ли психологические проблемы у пациентов после развития ожирения. Или же еще до набора лишнего веса ментальные трудности у людей не подвергались должной диагностике.

Согласно данному исследованию, становится очевидно, что ожирение часто может предшествовать тяжелым психическим расстройствам. Ученые призвали обратить коллег и общественность пристальное внимание на проблему, поскольку проблемы с весом у многих возникают еще в детстве.

По этой причине крайне необходим тщательный скрининг проблем психического здоровья у пациентов с ожирением, чтобы облегчить профилактику или гарантировать, что людям может быть назначено соответствующее лечение.