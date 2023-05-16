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Эндокринолог Шабельникова назвала главные причины ожирения в России

Эндокринолог назвала главные причины ожирения в России
Фото: UnsplashUnsplash

Олеся Шабельникова, ведущий эндокринолог Новосибирской области, поделилась информацией о главных факторах, вызывающих ожирение у российского населения. Ее слова приводит портал NGS.ru.

По словам специалиста, проблема ожирения является глобальной и распространена не только в России, но и во всем мире. В России, в частности, наблюдается ускоренный рост количества людей, страдающих ожирением, но только малая часть из них обращается за помощью к врачам, что влияет на официальную статистику и недооценку проблемы.

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Шабельникова указала два основных фактора, которые способствуют набору лишнего веса: недостаток физической активности и неправильное питание. Она подчеркнула, что нельзя приписывать все проблемы только "плохой генетике", так как это самооправдание многих пациентов за их избыточную массу тела.

Для ее проявления необходимы неправильное питание и недостаток физической активности, резюмировала она.

Ранее мы писали о том, что манго полезно при ожирении.

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